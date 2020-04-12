Поклонники артистки упрекнули ее в том, что обеспеченным людям легко говорить о временных трудностях в период пандемии.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Многие звезды шоу-бизнеса сейчас соблюдают правила изоляции и призывают к тому же своих поклонников. Не стала исключением и певица Валерия. Как пишут «Дни.ру», она остается дома со своим супругом Иосифом Пригожиным. Не так давно артистка приняла участие в онлайн-концерте и рассказала о шокировавшем ее крике о помощи от одного медика. В своем обращении к фанатам в Instagram Валерия рассказала эту волнующую историю и убедительно попросила всех подписчиков оставаться дома, чтобы не усугублять и без того тяжкую работу врачей.

«Все обязательно будет хорошо, но для этого нам нужно немножко постараться. Вчера во время онлайн-концерта в поддержку медицинских работников, которые сейчас находятся на передовой в борьбе со смертоносным вирусом, мы услышали крик души одного из врачей: „Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться в свои семьи, к своим близким, любимым людям“. Оставайтесь дома, если это не работа, которую вы не можете не посещать, имея разрешающие ее документы. Перестаньте ходить в гости, гулять по городу — это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением COVID-19», — написала певица.

Instagram @valeriya

Часть поклонников приняли с воодушевлением ее призыв. Но нашлись и те, кто указал артистке, что легко сидеть дома, когда есть деньги. Кроме того, некоторые обратили внимание, что звезды призывают всех оставаться дома, а сами ездят на съемки.

«Заготовленные заранее лозунги, речи, слова… Фальшь насквозь»

«Смешно вас читать! Все и так сидят дома. Уже надоело»

«На мой взгляд, призывать сидеть дома не должны те, кто сам не сидит. Кроме медиков, разумеется»

«Милая Валерия, не комментируйте вы спорщиков, все равно их не переубедить, время все расставит по своим местам», — откликнулись на слова звезды поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, как муж Валерии Иосиф Пригожин посетовал на издержки самоизоляции для семейных отношений.

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