Известный продюсер и певица Валерия в браке уже 17 лет.

Пригожин посетовал на издержки самоизоляции для семейных отношений

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Тема:
Эпидемия коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что их семейные отношения с народной артисткой России Валерией в режиме самоизоляции претерпевают некоторые трудности. Супруги вместе уже 17 лет и для многих поклонников являются образцовой парой, но длительное пребывание в четырех стенах дает свои плоды.

Как рассказал Пригожин в эфире YouTube-шоу «Алена, блин», ему достаточно часто приходится решать рабочие вопросы по телефону. А Валерия, будучи по натуре человеком любопытным, регулярно пытается вмешаться в разговор, поделился он.

«Нам тяжело, честно признаюсь. Она часто спрашивает: „А с кем ты разговариваешь?“ Если я нахожусь на эмоциях, то могу стиснуть зубы. И она часто говорит: „Вот таким должны тебя люди увидеть! Какой ты злой“. „Лер, ну в чем же я злой? Ты вставляешь свои пять копеек, которые мешают мне говорить!“ — отвечаю я ей. В общем, если из-за коронавируса мы не разойдемся, это будет большое счастье», — посмеялся он.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл сумму уплаченных певицей Валерией налогов.

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Тема:
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