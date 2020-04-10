Пригожин посетовал на издержки самоизоляции для семейных отношений
Известный продюсер и певица Валерия в браке уже 17 лет.
Фото: Instagram @prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что их семейные отношения с народной артисткой России Валерией в режиме самоизоляции претерпевают некоторые трудности. Супруги вместе уже 17 лет и для многих поклонников являются образцовой парой, но длительное пребывание в четырех стенах дает свои плоды.
Как рассказал Пригожин в эфире YouTube-шоу «Алена, блин», ему достаточно часто приходится решать рабочие вопросы по телефону. А Валерия, будучи по натуре человеком любопытным, регулярно пытается вмешаться в разговор, поделился он.
«
Ранее Иосиф Пригожин раскрыл сумму уплаченных певицей Валерией налогов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 10 апр
- В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
- 10 апр
- Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
- 10 апр
- Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
- 10 апр
- «Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
- 10 апр
- За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
- 10 апр
- Борис Джонсон переведен в обычную палату
- 10 апр
- Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
- 10 апр
- Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
- 10 апр
- Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
- 10 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?