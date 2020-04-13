«Остаток помады я съела»: Лиза Арзамасова рассказала о первом опыте макияжа

Детское фото 25-летней Лизы Арзамасовой умилило и подняло настроение ее подписчикам в Instagram. Звезда ситкома «Папины дочки» выложила снимок, на котором запечатлена в трехлетнем возрасте. Сам по себе заснятый фрагмент вызывает улыбку: маленькая звезда задолго до появления соцсетей попозировала, сложив только что накрашенные губы «уточкой». История этого кадра, описанная девушкой, дополняет забавную картину.

«Мама купила новую помаду. В блестящем тюбике со стразами какой-то ну очень дорогой косметической фирмы. Я не помню, конечно, как мне пришло в голову взять ее и накрасить губы. Кажется, это был первый мой самостоятельный опыт макияжа. В доме был страшный переполох. Не из-за того, что взяла без спроса и губы накрасила, а потому, что остаток помады я съела», — вспоминает Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

В тот момент девочка не устояла перед вкусным запахом парфюмерного изделия. Как только родители поняли, что дочь хорошо себя чувствует, они решили закрепить «успех» фотографией. С тех пор Елизавета больше не пробовала сниматься с губами «уточкой».

«Забавное фото. Кажется, подобные истории есть у каждой девочки»;

«И это вы! Ой! Кошмар какой! В хорошем смысле»;

«Замечательный утенок получился, Лиза! Мне всегда ваши фото поднимают настроение!»

«Какая милота, я не могу!»

«Елизаветочка- конфеточка. Вот так уменьшительно-ласкательно хочется назвать эту прекрасную и озорную девчушку», — прокомментировали очарованные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова в полупрозрачной юбке рассказала про свой юбилей.