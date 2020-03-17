Лиза Арзамасова в полупрозрачной юбке рассказала про свой юбилей

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова отмечает свой день рождения. Популярной актрисе исполнилось 25 лет. В честь торжества знаменитость опубликовала в Instagram соблазнительный снимок. Звезда порадовала фанатов секси-образом.

На фотографии артистка позирует в полупрозрачной элегантной юбке и стильном пиджаке, подпоясанном ремешком с «леопардовым» принтом.

«#25», — лаконично подписала пост кинозвезда, сопроводив запись смайликом-сердечком.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Лизы Арзамасовой поспешили поздравить любимицу с днем рождения и пожелать ей всяческих благ. Фанаты осыпали именинницу множеством комплиментов. Фотография нарядной актрисы за несколько часов набрала около девяти тысяч «лайков» и порядка пяти сотен восхищенных комментариев.

«Да почему ты такая красивая?!»

«Самая красивая и милая»;

«Желаю всегда сочетать в себе хрупкость и силу», — написали фолловеры.

Лиза Арзамасова приобрела популярность и любовь зрителей после того, как снялась в сериале «Папины дочки». В проекте актриса сыграла роль «заучки» Галины Сергеевны. На счету знаменитости съемки в более чем 50 кинокартинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе.