Сбербанк предупреждает россиян о новых схемах мошенников, пользующихся доверчивостью граждан на фоне пандемии коронавируса. Подробнее о нестандартных способах кражи денег и личных данных рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, „компенсации за ущерб от вируса“ — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — пояснил собеседник информагентства.

По словам Кузнецова, мошенники хорошо подготовились перед тем, как большинство россиян перешли на удаленную работу. Так, с момента введения режима самоизоляции было зарегистрировано более 1,7 тысячи новых доменов, в названии которых часто фигурировала программа для видеоконференций Zoom. Причем 25% из них аферисты создали только за последнюю неделю.

Таким образом, используя популярное приложение, злоумышленники регулярно звонят гражданам с информацией о том, что последние якобы контактировали с зараженным COVID-19 и должны в кратчайшие сроки пройти тест. Мошенники обещают, что вскоре к такому пациенту приедут медработники для забора анализов, но услуга, естественно, не бесплатна.

«Стоит такая процедура пять тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — пояснил зампред правления банка.

Кроме того, участились случаи, когда россиянам звонят мошенники и, представляясь работниками городских больниц, сообщают о серьезных проблемах со здоровьем. Опасаясь возможного заражения коронавирусом, жертвы соглашаются на предложение злоумышленников приобрести дорогостоящие лекарства, которые якобы способны излечить от любого недуга. По факту же потерпевшим всего лишь продавали БАДы вместо хоть сколько-нибудь полезных препаратов.

«Тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — подытожил Станислав Кузнецов.

Известно, что 2 апреля сотрудники силовых структур задержали семь участников преступной группировки, которая действует на территории Московской и Ростовской областей, а также республик Марий Эл и Чувашии, и использует подобные схемы мошенничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России злоумышленники делают фейковую SMS-рассылку со штрафами за нарушение самоизоляции.