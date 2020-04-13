Певица рассказала, что считает себя очень красивой.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Популярная исполнительница, королева русского шансона Любовь Успенская выложила фото в Instagram, на котором предстала с профессиональным макияжем и красивой прической. Певица отметила, что находится дома на карантине, и у нее появилось много свободного времени, которое можно посвятить себе.

«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая!» — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Певица отметила с иронией, что в свои 30 лет, она может дать фору 20-летним.

Подписчики восхитились красотой Успенской и пожелали певице счастья и здоровья. Однако некоторые из пользователей отметили большое количество фотошопа на снимке и не упустили возможности укорить за это королеву русского шансона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская располнела в самоизоляции.

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