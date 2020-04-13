Любовь Успенская заявила, что может дать фору 20-летним девушкам
Певица рассказала, что считает себя очень красивой.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Популярная исполнительница, королева русского шансона Любовь Успенская выложила фото в Instagram, на котором предстала с профессиональным макияжем и красивой прической. Певица отметила, что находится дома на карантине, и у нее появилось много свободного времени, которое можно посвятить себе.
«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая!» — написала Успенская.
Певица отметила с иронией, что в свои 30 лет, она может дать фору 20-летним.
Подписчики восхитились красотой Успенской и пожелали певице счастья и здоровья. Однако некоторые из пользователей отметили большое количество фотошопа на снимке и не упустили возможности укорить за это королеву русского шансона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская располнела в самоизоляции.
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