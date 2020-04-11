В изоляции каждый развлекается, как может. Пока одни рьяно качают пресс и работают над растяжкой, другие всецело отдаются готовке. Но кулинарные изыски в условиях, когда на пробежку не выйти, быстро сказываются на фигуре. Впрочем, иногда это не расстраивает набирающих вес, а, напротив, радует. Так, певица Любовь Успенская рассказала подписчикам в Instagram, что уже набрала четыре килограмма, но не переживает по этому поводу.

«На карантине волосы растут очень быстро, еще через недельку, коса будет до пояса. Правда, поправилась на четыре килограмма, моя бабушка была бы счастлива, она очень любила полненьких. Во время голодовки полненькие были нарасхват. То ли на любовь, то ли на еду. Проснулись мои украинские корни на карантине, сегодня варила борщ с пампушками и нарядилась как хохлушка», — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Пост она сопроводила фото, на котором стоит в черной юбке и нарядной кофте с цветочными узорами. Волосы у королевы русского шансона уложены и повязаны красной тесьмой.

Поклонники нашли новый образ Успенской очень удачным и засыпали ее комплиментами.

«Очень здорово! Как вишенка на торте»

«Вы всегда супер! Хоть с четырьмя килограммами, хоть без них!»

«Колоритно, но барыня высшей категории»

«Любочка, вы шикарны», — не скупились на похвалы фанаты певицы.

Впрочем, в изоляции артистка развлекается не только готовкой. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, недавно Любовь Успенская попробовала себя в роли парикмахера, одарив новой прической любимого племянника.