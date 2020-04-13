Отмечают торжество в каждое шестое воскресенье Великого поста, после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

В России, несмотря на призыв патриарха Кирилла на время отказаться от посещений храмов, некоторые верующие пришли на праздничные богослужения в честь Вербного воскресенья.

Правда, стоит отметить — прихожан было немного, все они держались друг от друга на рекомендованном расстоянии. В свою очередь, служители церкви выполнили все предписания Роспотребнадзора — продезинфицировали иконы, нанесли на пол специальную разметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог предупредила об опасностях длительной изоляции из-за коронавируса.

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