Итальянский врач подчеркнула, что практически никто не подготовлен к длительной изоляции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Feil/M.i.S. via www.imago, CHROMORANGE / Bilderbox, Rosseforp

Тема:
Эпидемия коронавируса

Длительная изоляция в условиях пандемии коронавируса может привести к серьезным психологическим проблемам. Об этом сообщила психолог и психотерапевт из итальянской Анконы Сара Реджинелла.

«Длительная изоляция, с которой связано заболевание, это явление, к которому не подготовлен никто из нас», — подчеркнула врач.

По ее словам, сложнее всего приходится людям, которые из-за вируса вынуждены находиться в больницах. Они проводят целые дни в одиночестве в специальных боксах. Еще сложнее пациентам, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Когда ты находишься в реанимации, в одном положении без возможности говорить — в таких случаях речь может действительно идти об опасности возникновения депрессии и посттравматического расстройства (ПТСР)», — уточнила Реджинелла.

Специалист отметила, что люди могут выздороветь физически, но серьезно пострадать психологически. ПТСР грозит бывшим пациентам болезненными воспоминаниями, которые могут настигать их внезапно. По словам эксперта, им трудно противостоять. Страдают и те, кто находится на самоизоляции дома.

«Неизвестно, сколько это продлится: возникают экономические проблемы, многие опасаются за работу — и уровень депрессии растет. Тут теряется идентичность личности — если кто-то ощущает себя как человека с определенной работой и социальными отношениями, и когда этого начинает не хватать, возникает ситуация потери. А ее мы связываем с опасностью возникновения депрессии», — цитирует психолога РИА Новости.

В заключение врач сказала, что на этом фоне существует риск роста числа суицидов. Поэтому людям не нужно стеснятся обращаться за помощью к психологам в кризисные моменты. Психологические центры и службы поддержки продолжают работать.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 развлечений на время изоляции из-за коронавируса, которые не дадут заскучать дома. Современные технологии позволяют занять не только себя, но и целые компании.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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