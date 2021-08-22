ТОП-3 поступков женщины, которые отвернут от нее даже любимого

Первое впечатление о человеке зачастую может быть обманчивым. Так, нередко милая и нежная девушка показывает свое истинное лицо только спустя несколько месяцев отношений с кавалером.

Вероятно, настоящий джентльмен простит своей избраннице некоторые слабости, оправдывая это тем, что «все мы люди». Однако есть ТОП-3 поступков, после которых мужчина будет брезговать даже любимой женщиной.

Лень и неряшливость

Заплесневевшая еда в холодильнике, разбросанные вещи и горы грязной посуды — все это будет раздражать любого, кто имеет хоть какое-то представление о порядке. Конечно, влюбленный до беспамятства мужчина может простить избраннице многое, но вряд ли согласиться жить в вечном хаосе.

Кроме того, если влюбленные решат вести совместный быт и окажется, что дама совсем не умеет готовить или неделями не стирает ношеное белье — быть беде. Ведь кавалер надеется увидеть рядом с собой хозяйственную, ответственную женщину, которая в будущем родит ему малышей, но никак не беспомощную и ленивую девочку.

Грубость и заносчивость

Нецензурная лексика, надменность, откровенное пренебрежение людьми, чей социальный статус ниже вашего, наверняка заставит избранника задуматься, с кем рядом он живет. Помните: мужчина может очень сильно вас любить, но вряд ли сможет смириться с высокомерием и жестокостью.

Если при виде гардеробщицы или дворника женщина морщит носик, а в ресторане скупится оставить даже скромные чаевые официанту — недалек тот час, когда мужчина соберет вещи и оставит даму наедине с собственной злобой. Вероятно, кавалер не разлюбит такую избранницу за одну минуту, однако сильно разочаруется в ней.

Любовь к флирту и инфантильность

Любому мужчине приятно видеть и чувствовать, что избранница верна и покорна только ему. Именно поэтому любое заискивание женщины перед сторонними «кавалерами» вызывает не просто шок, но и отвращение.

Представьте, если ваш любимый человек начнет говорить комплименты коллеге по работе или открыто флиртовать с соседкой, какова будет ваша реакция? Несомненно, то же самое чувствует мужчина, который вдруг обнаружит, что у дамы есть кто-то достойный внимания и теплого отношения.

Не позволяйте себе кокетничать с другими даже с целью вызвать ревность у благоверного. Ведь в одночасье вы можете переступить тонкую грань и лишиться самого дорогого, что есть в жизни, пишет Femmie.ru.

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