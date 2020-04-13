«Австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана
Звезда интернета признается: самоизоляция дается ей с трудом.
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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy
Популярная блогер Холли-Дейзи Коффи, прозванная в сети «австралийской Кардашьян» за роскошную фигуру и пышные формы, несмотря на пандемию, снова выбралась на пляж.
Девушка опубликовала в Instagram довольно откровенный снимок, где позирует на фоне моря в коротеньком топе и маленьких трусиках, едва прикрывающих выдающиеся части тела.
«Сезон серфинга открыт!» — подписала пост роковая красотка.
На удивление, никто из подписчиков не раскритиковал любимую звезду за столь инфантильное поведение и прогулки «не по расписанию». Напротив, фолловеры только одаривали Холли-Дейзи комплиментами, то и дело делая акцент на ее «сладкие булочки».
«Какое тело! Какая девочка! Обожаю и преклоняюсь!»
«Ммм… какой красивый вид! Кстати, я не про океан…»
«Детка, ты безупречна! Как тебе повезло!»
«Какая малышка! Ну, почему я так далеко?!» — обращались фанаты к «русской Кардашьян».
Видимо, Коффи одна из тех, кого «четыре стены» по-настоящему угнетают. Остается надеяться, что такие прогулки она совершает нечасто. Ведь серфинг — это хорошо, но забывать о здоровье все же не стоит.
Ранее 5-tv.ru показал откровенное фото «австралийской Кардашьян», которое шокировало ее фанатов.
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