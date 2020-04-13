Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
Певица поразила подписчиков своей нежностью и женственностью на фото в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Солистка группы «А-studio» Кэти Топурия выложила в Instagram новое фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков. Снимок сделан в лесу на фоне красивого пейзажа. Обнаженная певица прикрывает грудь руками. От нее исходит максимум нежности и женственности, она будто является частью природы.
«Pure nature», — подписала фото Кэти.
Пользователи отметили красоту пейзажа и изящность певицы. Естественность Кэти всегда воспевается в комментариях под ее фотографиями.
«Какая красота. Какая благодать. Красотка обнаженная в даль смотрит смело. Уж явно постаралась здесь природа мать. Не обделила ни лицом, ни телом»
«Вы в гармонии с природой, красиво!» — оставили комментарии фанаты Кэти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Катя Варнава пожелала фанатам доброй ночи.
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