Священнослужитель призвал прихожан не посещать храмы и молиться дома.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, выполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

«В эти дни многие храмы нашей Церкви закрыты по требованию санитарных властей, но и в своих домах давайте крепко молиться», — сказал Патриарх Кирилл.

Но, несмотря на слова патриарха, некоторые верующие пришли на праздничные богослужения в честь Вербного воскресенья. Правда, стоит отметить — прихожан было немного, все они держались друг от друга на рекомендованном расстоянии. Кстати, уже с 14 и по 19 апреля храмы Санкт-Петербургской епархии будут закрыты для посещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как COVID-19 повлиял на православные традиции.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок