Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим россиянам
Священнослужитель призвал прихожан не посещать храмы и молиться дома.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, выполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.
«В эти дни многие храмы нашей Церкви закрыты по требованию санитарных властей, но и в своих домах давайте крепко молиться», — сказал Патриарх Кирилл.
Но, несмотря на слова патриарха, некоторые верующие пришли на праздничные богослужения в честь Вербного воскресенья. Правда, стоит отметить — прихожан было немного, все они держались друг от друга на рекомендованном расстоянии. Кстати, уже с 14 и по 19 апреля храмы Санкт-Петербургской епархии будут закрыты для посещения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как COVID-19 повлиял на православные традиции.
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