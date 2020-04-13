Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, выполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

«В эти дни многие храмы нашей Церкви закрыты по требованию санитарных властей, но и в своих домах давайте крепко молиться», — сказал Патриарх Кирилл.

Но, несмотря на слова патриарха, некоторые верующие пришли на праздничные богослужения в честь Вербного воскресенья. Правда, стоит отметить — прихожан было немного, все они держались друг от друга на рекомендованном расстоянии. Кстати, уже с 14 и по 19 апреля храмы Санкт-Петербургской епархии будут закрыты для посещения.

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