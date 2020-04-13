Аллея Героев российского флота появится в Кронштадте
Имена тех, кто будет увековечен на Аллее, выбрали народным голосованием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Стали известны имена выдающихся отечественных моряков, которые будут увековечены на Аллее Героев в Кронштадте.
Их выбирали народным голосованием. Список возглавил создатель российского флота Петр I, за ним следуют адмиралы Григорий Свиридов, Федор Ушаков, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
Через их биографии и победы посетители Аллеи смогут познакомиться с историей отечественного флота.
Аллею Героев планируют открыть 26-го июля в день ВМФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликованы уникальные фотографии, посвященные женам полководцев ВОВ.
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