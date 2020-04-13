Имена тех, кто будет увековечен на Аллее, выбрали народным голосованием.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Стали известны имена выдающихся отечественных моряков, которые будут увековечены на Аллее Героев в Кронштадте.

Их выбирали народным голосованием. Список возглавил создатель российского флота Петр I, за ним следуют адмиралы Григорий Свиридов, Федор Ушаков, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

Через их биографии и победы посетители Аллеи смогут познакомиться с историей отечественного флота.

Аллею Героев планируют открыть 26-го июля в день ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликованы уникальные фотографии, посвященные женам полководцев ВОВ.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок