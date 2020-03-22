«Туалетная бумага в тренде»: российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big

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Марина Неруцких
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Трюк под песню Uno появился на странице в Instаgrаm чемпионки мира по спортивной гимнастике Дарьи Спиридоновой.

Фото: Instagram @dashkoy83

Тема:
Little Big

Звездная пара российских гимнастов Дарья Спиридонова и Никита Нагорный подхватили спортивный челлендж с туалетной бумагой, попутно поддержав еще одно интернет-задание (#unochallenge), исполнив эффектный трюк под песню Uno группы Little Big.

«Пока туалетная бумага в тренде, можно и похихикать немного. Так что поднимайте себе настроение и не скучайте», — написала Спиридонова на своей странице в Instаgrаm в посте с роликом.

Никита Нагорный также выложил видео с совместным номером.

«Как вам? От 0 до 10. Решили поддержать сразу все челленджи», — отметил гимнаст, сопроводив запись хэштегами #unochallenge #stayathomechallenge #toiletpaperhallenge.

Подписчики звездной пары оценили номер по высшему баллу.

«Ваааауууу! Несколько раз пересмотрел. Заряд позитивного настроения получен!»

«Лучшее, что мы видели с туалетной бумагой!»

«Разорвали»;

«Вот она — сборная России! 10 из 10», — прокомментировали подписчики спортсменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсмены из разных уголков мира запустили необычный флешмоб, чтобы поднять настроение своим поклонникам, пошутив над теми, кто массово скупает туалетную бумагу в страхе перед эпидемией коронавируса. К спортивному челленджу с туалетной бумагой присоединился и экс-голкипер, а ныне замдиректора «Зенита» Вячеслав Малафеев

Тема:
Little Big
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