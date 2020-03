«Туалетная бумага в тренде»: российские гимнасты исполнили эффектный номер под хит Little Big

View this post on Instagram

Пока туалетная бумага в тренде, можно и по хихикать немного вместе с @toprusgym 😝 Так что поднимайте себе настроение и не скучайте💥 Как вам видос 👍 or 👎? #unochallenge #stayathomechallenge #toiletpaper #challenge #mood @littlebigband