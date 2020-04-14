Популярная певица Юлия Ковальчук выложила в Instagram видео, на котором она нетривиально проводит время в обществе своего звездного супруга.

На кадрах, снятых в загородном доме на заднем дворе, исполнительница пытается записать обращение к своим подписчикам, а ей в этот момент активно мешает муж — Алексей Чумаков. Сначала он выбивает мячиком телефон из рук супруги. Юлия посмеялась и подняла камеру. После чего Чумаков кинул мяч еще раз и попал певице уже в голову.

«Милый, я тебя убью сейчас», — заявила Ковальчук со смехом.

Чумаков не останавливается и еще раз кидает в нее мяч. Чем закончилось «представление» осталось за кадром.

«Месяц на карантине, боюсь представить, что будет дальше… Ваши версии?» — гласит пост.

Instagram @juliakovalchuk

В подписи к видео Ковальчук также сообщила, что они с Алексеем находятся в режиме самоизоляции уже почти месяц.

Подписчики в комментариях рассказали о своих способах «убить время» в четырех стенах и поделились прогнозами относительно продолжительности добровольного заточения из-за пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук и Чумаков разоткровенничались о сексе.