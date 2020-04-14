«Я тебя убью сейчас»: Ковальчук показала, как «развлекается» с мужем в самоизоляции
Певица выложила видео, на котором Алексей Чумаков не дает супруге записать ролик для поклонников.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Популярная певица Юлия Ковальчук выложила в Instagram видео, на котором она нетривиально проводит время в обществе своего звездного супруга.
На кадрах, снятых в загородном доме на заднем дворе, исполнительница пытается записать обращение к своим подписчикам, а ей в этот момент активно мешает муж — Алексей Чумаков. Сначала он выбивает мячиком телефон из рук супруги. Юлия посмеялась и подняла камеру. После чего Чумаков кинул мяч еще раз и попал певице уже в голову.
«Милый, я тебя убью сейчас», — заявила Ковальчук со смехом.
Чумаков не останавливается и еще раз кидает в нее мяч. Чем закончилось «представление» осталось за кадром.
«Месяц на карантине, боюсь представить, что будет дальше… Ваши версии?» — гласит пост.
В подписи к видео Ковальчук также сообщила, что они с Алексеем находятся в режиме самоизоляции уже почти месяц.
Подписчики в комментариях рассказали о своих способах «убить время» в четырех стенах и поделились прогнозами относительно продолжительности добровольного заточения из-за пандемии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук и Чумаков разоткровенничались о сексе.
Читайте также
86%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?