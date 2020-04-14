Максим Фадеев рассказал, до скольки килограммов хочет похудеть
В настоящее время музыкальный продюсер уже скинул 80.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Композитор, продюсер, основатель лейбла MALFA Максим Фадеев сообщил подписчикам в Instagram, что скинул более 80 килограммов. Но он не собирается останавливаться на достигнутом.
«Был — 196 кг 700 гр, стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20-30кг, и будет ок! А вы максимально на сколько худели и как?» — подписал фото Фадеев.
Подписчики восхитились достижением и силой воли продюсера и припомнили его обещание — сбрить бороду, если похудеет.
«Помню ваше высказывание, как похудеете, сбреете бороду. Так это, или уже не актуально? Молодцы, результат отличный»;
«Мне кажется 112 вполне норм, можно сбривать бороду», — написали пользователи в комментариях.
Возможно, скоро Максим Фадеев удивит своих фанатов новым фото. Уже без бороды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев раскрыл свой секрет похудения на 80 килограммов.
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