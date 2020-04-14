Названа причина хлопка на химзаводе в Тверской области

Хлопок произошел на химзаводе в Тверской области. Сообщается, что пострадавших нет. Ситуацию прокомментировали в МЧС по региону.

«В емкости на „Редкинском опытном заводе“ произошел хлопок, пострадавших нет. Это не пожар. Сорвало клапан», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент на месте аварии работают силы и средства МЧС, спасатели одеты в костюмы химзащиты. По данным ТАСС, для нейтрализации последствий хлопка представителям экстренных служб понадобится час.

Известно, что инцидент произошел в одном из закрытых цехов. Информацию о произошедшем подтвердили сотрудники завода. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что хлопок произошел на химзаводе в Тверской области.