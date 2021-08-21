Женщины каких знаков зодиака самые сексуальные

Каждой женщине нравится чувствовать себя сексуальной и привлекать внимание мужчин. Для этого дамы следят за своим внешним видом, флиртуют, практикуют приемы обольщения. Астрологи определили, женщины какого знака зодиака всегда будут пользоваться вниманием мужского пола.

12-е место Дева

Девушки этого знака зодиака выглядят так, будто им совсем не интересен мужской пол. Девы поглощены другими, более важными мыслями. Такое выражение лица представительницы этого знака репетируют долгое время перед зеркалом, потому что им проще предотвращать проблемы, а не решать их. Естественно, девушки с такой гримасой больше отталкивают, нежели привлекают мужчин.

11-е место Рыбы

Представительницы этого знака зодиака слишком недоступны. Мужчины могут восхищаться Рыбами, осыпать их цветами и подарками, носить их на руках. Однако не многим счастливчикам удается достигнуть желаемого результата и завладеть неприступными Рыбами.

10-е место Козерог

Эти девушки заставляют мужчин вести себя по-джентельменски, а иногда даже побаиваться их. При виде Рыб сильная половина человечества теряет дар речи, и не может справиться с эмоциями. Большинство из них воспринимает женщин этого знака, как божество.

9-е место Водолей

Для Водолеев главное, чтобы мужчина оценил их внутренний мир. Да и вообще не торопил события. Все должно быть постепенно, пока женщины этого знака сами не решат, что пришла пора что-то менять в жизни.

8-е место Рак

У Раков запросы намного больше: здесь не отделаешься простыми сексуальными интригами. Их нужно любить, а еще желательно сначала сделать предложение руки и сердца, а уже потом предаваться интимной близости. Девушки этого знака зодиака очень романтичны, и не подпустят к себе мужчину с несерьезными намерениями.

7-е место Телец

Тельцы немного стесняются проявлять свою сексуальность и подпускают к себе лишь избранных. Они ведут себя достаточно сдержанно и терпеливо, что присуще этому знаку зодиака и во всех других отношениях. Поэтому у девушек-Тельцов всегда много ухажеров, которые пытаются добиться этих непоколебимых дам.

6-е место Весы

Девушки этого знака зодиака очень милые. Их скорее хочется обнять, приласкать, по головке погладить, нежели залезть к ним под юбку. Конечно, на самом деле Весы далеко не такие лапочки, как можно подумать на первый взгляд. Эти дамы имеют доминирующий и резкий характер, но об этом мужчина узнает намного позже.

5-е место Овен

У Овнов очень страстный и взрывной темперамент. Причем настолько, что многих мужчин это просто отпугивает, а другие не успевают ничего понять, как уже оказываются в постели у этих дам, которым кажется и мужчина-то не нужен.

4-е место Близнецы

Представительницам этого знака зодиака нравится «динамить». Причем на подсознательном уровне. Они привлекают очень много мужского внимания, парни толпами готовы падать к их ногам. И вот, когда уже все решено и до финального момента остается совсем немного, Близнецы неожиданно говорят своему избраннику «пока».

3-е место Стрельцы

Этих девушек желают все мужчины. Они сходят с ума при встрече со Стрельцами. Что удивительно, дамам этого знака зодиака даже напрягаться не приходится. Они ничего не делают, чтобы привлекать мужчин. Это все сама природа постаралась.

2-е место Скорпионы

Скорпионы очень сексуальны, пленительны. У них не бывает отбоя от ухажеров. Однако девушек этого знака зодиака желают почти все мужчины, но только не мужчины-Скорпионы. Вот так получилось, что представители этого знака зодиака бояться, что женщина-Скорпион окажется сильнее и будет обладать над ними властью. Поэтому мериться с ней жалами мужчины-Скорпионы побаиваются.

1-е место Лев

У представительниц этого знака вообще никогда не бывает проблем с мужским вниманием. Кажется, что даже если Львицы перестанут за собой следить и будут выглядеть, как будто вышли после полугодового карантина, у них все равно будут поклонники. Им для этого даже стараться не надо. Львицы настолько сильно любят себя, что и другие обязаны их тоже полюбить и захотеть. Причем сразу же — после минутного общения.

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