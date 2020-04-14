Игорь Крутой поразил подписчиков своей физической формой
Артист выложил в Instagram видео своих ежедневных тренировок на карантине.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igorkrutoy65
Российский композитор, певец, продюсер Игорь Крутой выложил видео в Instagram, как занимается спортом в своем тренажерном зале. Несмотря на то, что артист находится в самоизоляции, он старается поддерживать свою физическую форму. По словам Игоря Крутого, он занимается каждый день по полтора часа.
«Вы спрашиваете, как можно оставаться в форме после таких потрясающих обедов у моей сестры Аллочки? Наглядно отвечаю — вот так! Каждый день в домашнем тренажерном зале я провожу полтора часа, тем самым поддерживая не только физическую активность, но и очищая голову от плохих мыслей», — написал Крутой.
Продюсер пожелал всем своим подписчикам тоже заниматься спортом и следить за своим здоровьем.
Пользователи отметили, что Игорь Крутой, которому уже 65 лет, выглядит очень спортивно и подтянуто для своих лет.
«Я так и предполагала! Вы-крутой, Игорь Крутой!!! Мое уважение Вам!!!»
«Молодцы! Вы пример для многих мужчин», — прокомментировали подписчики.
Многие звезды стараются не расслабляться и поддерживать свою физическую форму, находясь в самоизоляции. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова активно занялась спортом.
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