Видео: пожар произошел в московском хостеле
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Он уже локализован.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сильный пожар произошел в здании одного из хостелов Москвы. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.
На кадрах видно, что горит двухэтажный дом. Пламя находится на кровле, от крыши в воздух поднимается густой дым. На месте уже работают пожарные.
Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел днем 14 апреля в доме № 21 корпус два на проезде Жукова. Там располагается хостел. Около 20 человек самостоятельно покинули здание до приезда пожарных.
Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Локализовать его удалось примерно в 16 часов. На данный момент он почти ликвидирован.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре в жилом доме в Москве. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. Пришлось эвакуировать 120 человек.
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