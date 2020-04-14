«Банальная зависть»: адвокат Жорин раскритиковал Лозу за нападки на Успенскую
Знаменитый юрист настаивает: музыкант не сдержался и обрушился с обвинениями на коллегу только потому, что сам остался без работы.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official; 5-tv.ru
Звездный адвокат Сергей Жорин счел неправильным критиковать звезду шансона Любовь Успенскую за ее желание зарабатывать на видеопоздравлениях в режиме самоизоляции. В частности, в беседе с 5-tv.ru юрист рассказал, что думает о певце Юрие Лозе, который позволил себе нелестно высказаться в сторону коллеги.
«Я в очередной раз с удивлением послушал высказывание Юрия Лозы. Он любит эпатировать, высказывая необычное мнение. Мне видится, что в поступке Любови Успенской нет ничего предосудительного», — отметил Жорин.
Кроме того, он уточнил, что предназначение любого артиста — нести радость людям, в том числе, и на частных мероприятиях. Юрист напомнил, что самоизоляция подразумевает режим дистанционной работы для всех без исключения. И брать деньги за онлайн-концерты, по мнению Сергея, тоже не зазорно.
«Во все времена были более востребованные артисты и менее востребованные артисты. У каждого артиста своя аудитория. В том числе у Юрия Лозы. Лично мне кажется, что здесь говорит банальная зависть. Но я очень сильно сомневаюсь, что если бы Юрию Лозе поступило какое-то интересное предложение в этот период, он бы отказался», — пояснил юрист.
Жорин считает, что если сегодня, в довольно жестких условиях на фоне пандемии COVID-19, у человека есть возможность «не вскрывать кубышку», а работать по профилю, то делать это нужно обязательно.
«Ее же попросили не пирожки где-то продавать и не вагоны разгружать. Работа по профилю, дистанционно. Почему нет? Зависть — это плохое чувство», — подытожил звездный адвокат.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец и композитор Юрий Лоза жестко раскритиковал Любовь Успенскую.
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