В условиях самоизоляции звезда кинематографа не стремится поддерживать образ «роковой красотки», а хвалится естественной красотой.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Свежий снимок актрисы Ирины Пеговой несколько озадачил ее подписчиков в Instagram. Мало того, многих он по-настоящему напугал! Хотя бояться, как выяснилось, было нечего.

Звезда отечественного кинематографа нисколько не стесняется своей естественной красоты. Пегова не любит наносить тонну косметики и надевать лучшие наряды перед тем, как сделать «случайное» фото и выложить его в сеть.

Она день за днем продвигает идею, что лучше естественной красоты ничего и быть не может. Поэтому, когда в небе появилось теплое весеннее солнышко, актриса тут же поспешила сделать селфи и запечатлела лицо таким образом, что фанаты увидели большое темное пятно прямо на ее зрачке.

«Солнце творит чудеса!» — подписала пост Ирина, даже не подозревавшая, что ее глаз станет предметом для обсуждения.

Instagram @pegovairina

В комментариях фолловеры актрисы устроили консилиум в поисках ответа на вопрос: «Нормально ли, когда цвет зрачка неравномерный?». Особо впечатлительные переживали, что это — признак серьезной болезни. Однако среди них отыскалась фанатка, у дочери которой наблюдается такой же необычный эффект, и никаких последствий от «родимого» пятнышка как не было, так и нет.

«У моей дочки такой глазик! И все хорошо!» — написала поклонница звезды.

«Ну и глазища у вас! Красавица!»

«Ирина, у нас одинаковые глаза!»

«Такая настоящая! Обожаю!» — расслабившись дружно подхватили другие.

Ранее 5-tv.ru показал умилительное архивное фото Ирины Пеговой «без зубов».

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