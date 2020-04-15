Первые военные врачи прибывают в Нижний Новгород для работы в новом медцентре
Центр должен будет начать свою работу 17 апреля.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
Первый врачебно-сестринский состав прибывает в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет готов уже 17 апреля.
В числе будущих сотрудников высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи. В 16 медицинских центрах, которые готовятся к открытию в 15 регионах России, будут работать в общей сложности 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала, — всего более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
«Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в наших центрах», — рассказал начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
Все медцентры будут оснащены самым современным оборудованием. Их сотрудники будут оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.
В настоящее время продолжается поставка медицинской техники и специального оборудования. Все медцентры будут снабжены компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии. Сформирован запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.
По словам Дмитрия Тришкина, новые центры возводятся на фондах действующих военных госпиталей. Данные центры в случае необходимости позволят оказать помощь пациентам с вирусной инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки серьезно улучшить уровень медобеспечения российских военнослужащих.
Руководитель Главного военно-медицинского управления МО РФ подчеркнул, что центр в Нижнем Новгороде будет введен в строй первым из 16 возводимых госпиталей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны ведет круглосуточное строительство 16 модульных медцентров в РФ.
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