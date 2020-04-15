Центр должен будет начать свою работу 17 апреля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Первый врачебно-сестринский состав прибывает в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет готов уже 17 апреля.

В числе будущих сотрудников высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи. В 16 медицинских центрах, которые готовятся к открытию в 15 регионах России, будут работать в общей сложности 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала, — всего более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

«Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в наших центрах», — рассказал начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Все медцентры будут оснащены самым современным оборудованием. Их сотрудники будут оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.

В настоящее время продолжается поставка медицинской техники и специального оборудования. Все медцентры будут снабжены компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии. Сформирован запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

По словам Дмитрия Тришкина, новые центры возводятся на фондах действующих военных госпиталей. Данные центры в случае необходимости позволят оказать помощь пациентам с вирусной инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки серьезно улучшить уровень медобеспечения российских военнослужащих.

 Руководитель Главного военно-медицинского управления МО РФ подчеркнул, что центр в Нижнем Новгороде будет введен в строй первым из 16 возводимых госпиталей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны ведет круглосуточное строительство 16 модульных медцентров в РФ.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
6:10
Более половины россиян готовы променять самоизоляцию на возможность работать
6:01
Почему Алексей Панин готовится к эмиграции в Испанию?
5:59
Волочкова показала архивное фото конца 90-х
5:49
Число инвалидов может возрасти в России после эпидемии коронавируса
5:37
На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок