Минобороны ведет круглосуточное строительство 16 модульных медцентров в РФ

Министерство обороны РФ ведет круглосуточное строительство 16 модульных многофункциональных медицинских центров в четырех военных округах. В ведомстве отметили, что в настоящий момент работы идут с опережением графика и будут полностью закончены к середине мая 2020 года.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», — заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Замглавы ведомства отметил, что на всех объектах в данный момент завершена заливка фундаментов. Работы переходят в стадию монтажа зданий. На строительстве задействовано более 3500 специалистов и 800 единиц техники.

Первый многофункциональный медицинский центр будет сдан в Нижнем Новгороде уже к 20 апреля. Помимо прочего, в период с 10 по 15 апреля на восьми объектах пройдет поставка и монтаж оборудования, а также медицинской техники.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», — сказал Тимур Иванов.

Тем временем уже определен штат и состав персонала строящихся центров. Медики проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны РФ. Формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

«Это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведется от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение (Верховного главнокомандующего ВС РФ — Прим.ред.) с высоким качеством в установленный срок», — заключил Тимур Иванов.

Строительство объектов ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России при участии инженерных и железнодорожных войск.

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