Третьеклассник жестоко избил молотком и газовым ключом пришедшую в гости женщину

Десятилетний школьник жестоко избил и ограбил 58-летнюю жительницу Всеволожска.

Инцидент произошел днем 14 апреля. Женщина пошла в гости к подруге, живущей в квартире одного из домов на Боровой улице. На стук в дверь ей открыл третьеклассник, находившийся там же в гостях.

В руках школьник держал молоток и газовый ключ. Он стад наносить инструментами удары по телу и голове женщины. После этого малолетний отобрал у нее банковскую карту, на которой лежали около трех тысяч рублей, и скрылся с места происшествия.

Избитую вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, переломом теменной кости, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ребра и ушибы.

Вечером того же дня школьника задержали полицейские. В ходе опроса выяснилось, что банковскую карту он сжег. После беседы в отделении мальчика передали матери. Семья состоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник избил юную модель и танцовщицу в Москве.