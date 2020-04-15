Дочь певицы 90-х призналась, что делала новые изображения на своем теле после значимых событий в жизни.

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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__

Дочь популярной российской певицы Ирины Салтыковой — Алиса рассказала о татуировках на своем теле. По словам девушки, каждая из них символизирует определенный период ее жизни. Об этом Алиса сообщила в своем посте в Instagram.

«Каждая из моих татуировок символизирует определенный период жизни, сложности, которые пришлось перенести, веру, которая была потеряна и найдена», — написала Алиса.

Instagram @alyssasalt__

Также девушка добавила, что не жалеет ни об одной из своих татуировок, так как они стали определенным напоминанием ее истории.

Подписчики Алисы отметили, что у нее эффектные тату, которые очень ей идут. Особенно фанаты отметили птицу Феникс на спине девушки.

«Алиса, у вас очень красивые тату»;

«Мне нравиться эта птица Феникс, она тебе очень идет», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Салтыковой в откровенном платье продемонстрировала татуировки.

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