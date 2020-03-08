«Секс-бомба»: дочь Салтыковой в откровенном платье продемонстрировала татуировки

|
Карина Бернтгольц
23

Серия потрясающих снимков появилась на странице 31-летней Алисы в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alyssasalt__

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса продолжает соблазнять подписчиков в Instagram. На этот раз 31-летняя звезда соцсетей устроила фотосессию в откровенных платьях. Роскошные наряды не только подчеркнули достоинства фигуры девушки, но и акцентировали внимание на ее татуировках.

Например, темно-синее сверкающее платье в пайетках приковало взгляды фанатов к обнаженной спине светской львицы, на которой видно изображение, напоминающее орла.

Instagram @alyssasalt__

Пользователям понравилась такая необычная съемка Алисы и показалась даже не менее «горячей», чем фотосессия в бикини.

«Ух, Алиса! Огонь! Красотка, конечно!»

«Жаркая женщина!»

«Секс-бомба!»

«Красотуля!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Салтыковой сразила поклонников видео из бассейна, сделанное на отдыхе в Дубае.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
67.52
1.33 75.84
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...