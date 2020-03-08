«Секс-бомба»: дочь Салтыковой в откровенном платье продемонстрировала татуировки

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса продолжает соблазнять подписчиков в Instagram. На этот раз 31-летняя звезда соцсетей устроила фотосессию в откровенных платьях. Роскошные наряды не только подчеркнули достоинства фигуры девушки, но и акцентировали внимание на ее татуировках.

Например, темно-синее сверкающее платье в пайетках приковало взгляды фанатов к обнаженной спине светской львицы, на которой видно изображение, напоминающее орла.

Instagram @alyssasalt__

Пользователям понравилась такая необычная съемка Алисы и показалась даже не менее «горячей», чем фотосессия в бикини.

«Ух, Алиса! Огонь! Красотка, конечно!»

«Жаркая женщина!»

«Секс-бомба!»

«Красотуля!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Салтыковой сразила поклонников видео из бассейна, сделанное на отдыхе в Дубае.