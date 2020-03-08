«Секс-бомба»: дочь Салтыковой в откровенном платье продемонстрировала татуировки
Серия потрясающих снимков появилась на странице 31-летней Алисы в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__
Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса продолжает соблазнять подписчиков в Instagram. На этот раз 31-летняя звезда соцсетей устроила фотосессию в откровенных платьях. Роскошные наряды не только подчеркнули достоинства фигуры девушки, но и акцентировали внимание на ее татуировках.
Например, темно-синее сверкающее платье в пайетках приковало взгляды фанатов к обнаженной спине светской львицы, на которой видно изображение, напоминающее орла.
Пользователям понравилась такая необычная съемка Алисы и показалась даже не менее «горячей», чем фотосессия в бикини.
«Ух, Алиса! Огонь! Красотка, конечно!»
«Жаркая женщина!»
«Секс-бомба!»
«Красотуля!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Салтыковой сразила поклонников видео из бассейна, сделанное на отдыхе в Дубае.
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