Хакер взломал аккаунт школьника во время урока химии и транслировал порно
Отчим подвергшегося кибератаке подростка обратился в полицию.
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
Хакер взломал аккаунт одного из школьников в Москве и транслировал порно девятиклассникам во время видеоурока по химии. Как стало известно 5-tv.ru, к расследованию инцидента приступила полиция.
Жертвой хакера стал 15-летний учащийся школы № 274. По факту взлома его аккаунта в правоохранительные органы обратился отчим девятиклассника. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что саратовским школьникам во время дистанционного урока включили порно. В учебном заведении инициировали служебное расследование. К нему присоединились правоохранительные органы.
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