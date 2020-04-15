Отчим подвергшегося кибератаке подростка обратился в полицию.

Хакер взломал аккаунт школьника во время урока химии и транслировал порно

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Хакер взломал аккаунт одного из школьников в Москве и транслировал порно девятиклассникам во время видеоурока по химии. Как стало известно 5-tv.ru, к расследованию инцидента приступила полиция.

Жертвой хакера стал 15-летний учащийся школы № 274. По факту взлома его аккаунта в правоохранительные органы обратился отчим девятиклассника. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саратовским школьникам во время дистанционного урока включили порно. В учебном заведении инициировали служебное расследование. К нему присоединились правоохранительные органы.

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Хакер взломал аккаунт школьника во время урока химии и транслировал порно
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