Саратовским школьникам во время дистанционного урока включили порно. О вопиющем инциденте редакции местного СМИ рассказали родители учеников. Отмечается, что во время уроков в формате видеоконференции через сервис Zoom неустановленное лицо систематически запускало трансляцию видео для взрослых.

Как сообщила пресс-секретарь мэрии Саратова Татьяна Плющева, в школе № 95 было инициировано служебное расследование.

«В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить этого силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы», — цитирует Татьяну Плющеву РИА Новости.

В городской администрации добавили, что руководству учебного заведения было рекомендовано использовать для осуществления дистанционных занятий другое программное обеспечение. В произошедшем разбираются региональные стражи порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гей-порно показали на здании районной администрации в Приморье во время Масленицы.