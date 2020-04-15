По предварительным данным, в социальной сети распространились недостоверные данные об эпидемии СОVID-19 в одной из колоний Новгородской области.

В отношении иноагента «Русь сидящая» возбуждено уголовное из-за фейка о коронавирусе

Фото: Известия / Алексей Майшев

В отношении неправительственной организации «Русь сидящая», признанной иноагентом, возбуждено уголовное дело. Как сообщает РЕН ТВ, оно связано с распространением в интернете ложных сведений об эпидемии коронавируса в РФ. В частности, по предварительным данным, на своей официальной странице в сети организация сообщила об обнаружении COVID-2019 у 30 заключенных одной из колоний Новгородской области. Однако подтверждений соответствующей информации не было.

Как отмечает РЕН ТВ, ранее «Русь сидящая» также подозревалась в публикации недостоверных сведений. В частности, члены организации обвинялись в «раскачивании» ситуации с бунтом в ангарской колонии по указу иностранцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии строгого режима № 15 в Ангарске. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска. Содержащиеся в соседних камерах заключенные разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения. Противоправные действия были пресечены.

10 апреля вечером в исправительной колонии № 15 вспыхнул пожар. Отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. Возгорание было ликвидировано силами регионального ФСИН.

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