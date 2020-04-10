Пожар вспыхнул в иркутской колонии, где осужденные напали на сотрудника
Инцидент произошел в учреждении № 15 в городе Ангарск.
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Пожар вспыхнул в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, на территории учреждения, где накануне осужденные напали на сотрудника и устроили бунт, горят три производственных цеха.
По неподтвержденным данным, отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. На месте происшествия работает спецназ. Прибывшие в колонию расчеты огнеборцев не могут заехать на территорию и приступить к тушению пожара из-за проводимой силовиками операции. Другие подробности произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска.
Мужчина оскорблял сотрудников колонии и призывал других осужденных к бунту. Содержащиеся в соседних камерах отбывающие наказание разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения.
Противоправные действия были пресечены прибывшей на место группой реагирования. Пострадавший сотрудник учреждения госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
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