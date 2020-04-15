Бизнес-центр с федеральным казначейством полыхает в Тюмени
По предварительным данным, горит крыша здания на площади 300 квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Здание бизнес-центра на улице Урицкого, 36 полыхает в центре Тюмени. Как стало известно ТАСС, в настоящий момент горит крыша офисного помещения на площади 300 квадратных метров. На месте дежурят пожарные расчеты. Всего к ликвидации возгорания привлечены 14 единиц техники, 39 человек личного состава.
По предварительным данным, в горящем здании находится несколько крупных организаций, в том числе федеральное казначейство.
Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар произошел в здании одного из хостелов Москвы. Около 20 человек самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.
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