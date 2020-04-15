Победить только вместе: Банк «РОССИЯ» передал Петербургу медоборудование на 700 миллионов рублей

В Петербург доставили крупную партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом — материалы и технику на сумму 700 миллионов рублей. Многое из того, что жизненно необходимо городу, сегодня просто невозможно достать в стране. Закупку за рубежом организовал и оплатил банк «РОССИЯ».

О том, как помогают городу на Неве, Роман Ишмухаметов.

Колонна многотонных грузовиков едет по Петербургу. Пять автомобилей с такими нужными сейчас медицинскими материалами закупил и привез для города акционерный банк «РОССИЯ». Ведь все мы — граждане, медики, бизнес, финансовые учреждения — проходим проверку, сдаем тест на умение подставить друг другу плечо, не пройти мимо беды.

Медицинские материалы на общую сумму более 700 миллионов рублей. Сложно переоценить важность этой помощи городу в нынешних условиях, когда все больницы и врачи сосредоточены на лечении пациентов, заболевших коронавирусом.

Крупнейшая в Петербурге инфекционная больница имени Боткина находится на передовой борьбы с COVID-19. Сегодня в ее стационаре находятся 400 пациентов, у 215 из них подтвержден коронавирус. Врачи полностью отдают себя этой тяжелой работе.

«Чтобы спасать пациентов мы работаем в режиме 24/7, и вы понимаете, что больных становится все больше, а это требует все больших расходных материалов, медицинского оборудования, лекарственных препаратов», — говорит Денис Гусев, главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

Еще одна передовая борьбы с коронавирусом в Петербурге — НИИ гриппа имени Смородинцева. Месяц назад в стенах института полностью расшифровали геном COVID-19. Эти данные помогают сейчас вирусологам и иммунологам разрабатывать вакцину и противовирусные препараты для лечения заболевших.

«НИИ гриппа получил уже свои приборы от банка «РОССИЯ», которые расширяют диагностические возможности института. Сегодня сотрудники работают для обследования жителей. И те новые диагностические приборы, автоматизированные — расширяют возможности, позволяют нам работать быстрее, давать результаты скорее», — рассказывает Дмитрий Лиознов, и. о. директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт им. А. А. Смородинцева.

«Вместе с РОССИЕЙ» — эти слова известны всем петербуржцам. Ведь именно по инициативе акционерного банка был возрожден праздник выпускников «Алые паруса», который каждый год проходит под этим девизом.

«Я хотел бы отметить, банк „РОССИЯ“ является надежным партнером нашего города. Банк „РОССИЯ“ поддерживает такой важный проект, один из красивейших праздников — праздник выпускников, наших школьников — „Алые паруса“. Который стал символом надежды и исполнения желания, как и этот дар. От имени горожан, врачей, правительства Санкт-Петербурга, я бы хотел поблагодарить руководство банка „РОССИИ“ за этот подарок», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Справиться с серьезным вызовом, с которым столкнулась сегодня наша страна, можно только сообща, всем вместе — власти, бизнесу, гражданам. И эта партия медицинских материалов, которая была доставлена сегодня в Санкт-Петербург, позволит городу быстрее побороть эпидемию коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин потребовал направить регионам 200 миллиардов рублей в связи с пандемией.