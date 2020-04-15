Стрельбу в московском подъезде предположительно устроил бывший сотрудник ГИБДД
Инцидент произошел на улице Окская в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Стрельбу в подъезде московского дома открыл предположительно бывший сотрудник ГИБДД. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина выбросил ружье из окна
Сам конфликт, предварительно, произошел в подъезде дома.
Пострадавший 40-летний мужчина получил пулю в ногу, его госпитализировали.
На месте работают экстренные службы города.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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