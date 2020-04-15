Инцидент произошел на улице Окская в Москве.

Стрельбу в московском подъезде предположительно устроил бывший сотрудник ГИБДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Стрельбу в подъезде московского дома открыл предположительно бывший сотрудник ГИБДД. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина выбросил ружье из окна

Сам конфликт, предварительно, произошел в подъезде дома.

Пострадавший 40-летний мужчина получил пулю в ногу, его госпитализировали.

На месте работают экстренные службы города.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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