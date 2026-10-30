Волшебная таблетка? Что такое инулин и чем он полезен для суставов

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 53 0

Принимать препараты легче, чем тренироваться, испытывая боль.

Как справиться с болью в коленях: профилактика и лечение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Nutrients: обычная добавка с клетчаткой помогла ослабить боль в коленях

Ежедневное употребление инулина — разновидности растворимой клетчатки — способно заметно уменьшить дискомфорт при остеоартрите коленного сустава и укрепить силу мышц. К таким выводам пришли ученые из Ноттингемского университета. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nutrients.

Добровольцев разделили на четыре группы: одни принимали инулин, вторые занимались лечебной физкультурой с цифровой поддержкой, третьи совмещали оба метода, а четвертые получали плацебо.

И пищевые волокна, и тренировки одинаково помогли справиться с неприятными ощущениями в суставах. При этом группа, принимавшая клетчатку, показала снижение чувствительности к болевым раздражителям и улучшение силы хвата. Это не произошло у занимавшихся только гимнастикой.

Инулин представляет собой природную клетчатку, которая в изобилии содержится в цикории и служит питанием для полезной микрофлоры кишечника. В процессе ее расщепления бактерии вырабатывают масляную кислоту бутират, влияющую на воспалительные процессы.

У участников также зафиксировали рост уровня гормона GLP-1, регулирующего сахар в крови и аппетит, показатели которого совпали с увеличением мышечной силы.

«Наши результаты показывают, что воздействие на здоровье кишечника с помощью пребиотической добавки — это безопасный, хорошо переносимый и эффективный способ уменьшить боль у людей с остеоартритом коленного сустава», — говорит ведущий автор исследования из Медицинской школы Ноттингемского университета доктор Афродити Кураки.

Пациентам оказалось проще придерживаться привычки приема добавки, чем графика тренировок. Из группы, получавшей только инулин, выбыло всего 3,6% добровольцев, в то время как среди занимавшихся исключительно физическими упражнениями от участия отказался 21% людей.

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