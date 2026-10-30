Люди ждут помощь: как выживали в Алешках на грани гуманитарной катастрофы

В Алешки впервые смогла пройти большая колонна с грузом помощи. В город, который оказался на грани гуманитарной катастрофы, везут продукты и лекарства. Одновременно начинается эвакуация жителей. Это стало возможно благодаря нашим саперам, они расчищают заминированные украинскими радикалами дороги.

Как готовили гуманитарную миссию, и что пришлось пережить тем, кто все это время оставался в городе под обстрелами ВСУ — в репортаже корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Считанные дни назад движение такого количества машин в сторону Алешек даже представить себе было невозможно. Дорога до города была смертельно опасна.

Колонна в сторону Алешек начала движение еще в темноте. В составе — тонны груза. Это и продукты питания, и медикаменты. А в автобусах передвигаются журналисты, как российские, так и западные — американские, французские, итальянские и украинские.

Эвакуация согласована между российской и украинской стороной. Обеспечена полная безопасность на случай провокаций.

«Организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это по количеству на минимум 750 мест. Второе — организованы специальные автобусы для лежачих людей в случае необходимости. Мы подготовили таких порядка 30 мест, плюс дополнительно девять машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников — это медики, фельдшеры, которые готовы оказать необходимую помощь», —сказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Отдельный автобус — для людей, которые хотят забрать с собой домашних животных. Те, кто захочет уехать на Украину, заберет с собой украинский омбудсмен. Самолет предоставит Россия.

«Мы высоко ценим эту помощь и выражаем искреннюю благодарность. Мы искренне верим, что полученный опыт может быть использован для разрешения других подобных гуманитарных кризисов», — сказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

К этой миссии готовились несколько месяцев. Самым сложным было договориться. Удалось при посредничестве американской стороны — жены президента США Мелании Трамп.

Светлана Надеева из Алешек смогла выбраться несколько месяцев назад. Ее мужа убило, когда он на велосипеде отправился за продуктами. Подорвался на мине. Женщине помогли российские военные. Сбросили рацию и пять часов вели ее, контролируя с дрона. Таких историй немало. Люди выживали за счет личных запасов и подсобных хозяйств.

— Огороды у людей были, огороды. У кого-то там три курицы осталось — яичко снесет, одна корова осталась на все Алешки.

Часть продуктов российские военные доставляли в город с помощью беспилотников.

«Делились — вот те, кто помоложе, делились с теми, кто без ног, без рук, слава богу, хоть сами уцелевшие дедушки, бабушки. Помогали им», — сказал житель Алешек Виталий.

Под украинские обстрелы попадали машины с продуктами, кареты скорой помощи, мирные жители. И даже в этой обстановке российские военные продолжали снабжать город, рискуя жизнью.

«Можно ли считать блокировкой, когда ты идешь за колбасой или за хлебом на рынок и туда прилетают снаряды? Это уже блокировка или нет? Это продолжалось постоянно», — сказал житель города Алешки Игорь Житченко.

Гуманитарную колонну в Алешках ждут сотни людей. Она доберется в город совсем скоро. Все, кто захочет, смогут свободно уехать из города. В любую сторону. Никаких препятствий для этого сегодня нет.

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