Подозреваемый в стрельбе в подъезде московского дома задержан. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, нападавший ранил 40-летнего мужчину в ногу. Пострадавший был немедленно госпитализирован. Инцидент произошел на Окской улице, 28. Сейчас там работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе. П данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.