Подозреваемый в стрельбе в подъезде московского дома задержан
По предварительным данным, мужчина ранил одного человека в ногу.
Фото: Известия / Александр Казаков
Подозреваемый в стрельбе в подъезде московского дома задержан. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, нападавший ранил 40-летнего мужчину в ногу. Пострадавший был немедленно госпитализирован. Инцидент произошел на Окской улице, 28. Сейчас там работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе. П данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.
Читайте также
+1° 748 мм рт. ст.
80%
80%
73.71
0.39 80.67
0.55
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?