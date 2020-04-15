По предварительным данным, ЧП произошло на Окской улице, 28.

Эксклюзивное фото обвиняемого в стрельбе в московском подъезде

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе в подъезде московского дома. По данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.

По предварительным данным, стрелок ранил 40-летнего мужчину в ногу. Пострадавший был немедленно госпитализирован.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, который устроил стрельбу через двери квартиры в одном из домов на Воронцовских прудах в Москве, сложил оружие и сдался полиции 12 апреля.

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