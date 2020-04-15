В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут после стрельбы на Окской улице в Москве. По предварительным данным, в ходе конфликта предполагаемый нарушитель ранил одного мужчину, после чего тот был госпитализирован, а сам стрелок заперся в своей квартире.

Впоследствии сотрудникам специального отряда быстрого реагирования удалось заржать подозреваемого. Согласно неофициальной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе. По данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.