Эксклюзивное видео первых минут после стрельбы в московском подъезде
По предварительным данным, подозреваемый в преступлении задержан.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут после стрельбы на Окской улице в Москве. По предварительным данным, в ходе конфликта предполагаемый нарушитель ранил одного мужчину, после чего тот был госпитализирован, а сам стрелок заперся в своей квартире.
Впоследствии сотрудникам специального отряда быстрого реагирования удалось заржать подозреваемого. Согласно неофициальной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе. По данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.
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