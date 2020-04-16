«Че вчера было?» — Асмус показала «похмельный» макияж после дня рождения
Судя по всему, актриса отметила торжество в кругу семьи. Ей исполнилось 32 года.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус 14 апреля отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 32 года. После празднования торжества звезда решила поделиться с подписчиками забавной фотографией. На снимке кинодива позирует с потекшим макияжем и весьма «несвежим» лицом.
«Скок время? Че вчера было (орфография автора сохранена — Прим. ред.)?» — поинтересовалась в подписи к фото знаменитость.
Поклонники сразу поняли — их любимая актриса просто шутит. Фанаты оценили чувство юмора Кристины Асмус. Некоторые подписчики отметили — даже с таким неприглядным «похмельным» макияжем звезда выглядит красавицей.
Позже Кристина Асмус опубликовала кадры с празднования дня рождения. На видео актриса вместе с дочкой позирует рядом тортом и множеством воздушных шаров. Видимо, артистка провела торжество в кругу семьи. А фотография, на которой она позирует с потекшей тушью — действительно всего лишь шутка.
Ранее 5-tv.ru писал, что ясновидящая предсказала — Кристина Асмус вновь станет мамой.
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