Вузы могут отменить госэкзамены у студентов из-за коронавируса
Для этого высшим образовательным учреждениям не требуется специальное разрешение Минобрнауки РФ.
Фото: ТАСС / Sebastian Gollnow
Вузы могут самостоятельно отменить государственные экзамены у студентов и провести только защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). Для этого высшим образовательным учреждениям не требуется специальное разрешение. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
Известно, что руководство Финансового университета при правительстве РФ из-за распространения коронавируса приняло решение об отмене госэкзаменов для студентов, оканчивающих вуз в 2020 году. Они получат дипломы по итогам защиты ВКР.
В Минобрнауки объяснили, что государственная итоговая аттестация проводится в форме госэкзамена и защиты ВКР. Однако ее конкретные формы устанавливаются высшим учебным заведением самостоятельно в соответствии со стандартами.
«В случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходит дистанционное обучение студентов.
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