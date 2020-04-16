Вузы могут отменить госэкзамены у студентов из-за коронавируса

Вузы могут самостоятельно отменить государственные экзамены у студентов и провести только защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). Для этого высшим образовательным учреждениям не требуется специальное разрешение. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Известно, что руководство Финансового университета при правительстве РФ из-за распространения коронавируса приняло решение об отмене госэкзаменов для студентов, оканчивающих вуз в 2020 году. Они получат дипломы по итогам защиты ВКР.

В Минобрнауки объяснили, что государственная итоговая аттестация проводится в форме госэкзамена и защиты ВКР. Однако ее конкретные формы устанавливаются высшим учебным заведением самостоятельно в соответствии со стандартами.

«В случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит дистанционное обучение студентов.

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