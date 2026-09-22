В России планируют обновить правила приема в вузы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Изменения затронут не только тех, кто поступает в вуз впервые, но и желающих учиться в магистратуре.

Какие изменения при приеме в вузы введут в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Минобрнауки РФ подготовило проект преобразований в системе приема абитуриентов в отечественные университеты, которые вступят в силу с нового учебного года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках инициативы планируется пересмотреть список необходимых вступительных испытаний, порядок учета индивидуальных достижений, а также условия зачисления триумфаторов школьных олимпиад. Одним из основных нововведений станет включение физики в список обязательных предметов ЕГЭ для поступления на 37 различных направлений, включая все специальности в области машиностроения.

Для будущих специалистов по информационной безопасности ключевым экзаменом будет профильная математика. Кроме того, историю утвердят в качестве безальтернативного вступительного испытания — предмет нельзя будет заменить обществознанием, как это допускалось в вузах раньше.

Главным новшеством станет отмена многопрофильных конкурсов. В министерстве заявили, что теперь набор собираются проводить строго по отдельным специальностям. Что касается, системы дополнительных баллов, то теперь в перечень личных достижений добавят прохождение курсов «Код будущего», обучение в «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) и наличие медали Совфеда РФ «За проявленное мужество».

При этом правило для олимпиадников планируется ужесточить. Так, право на зачисление без экзаменов сохранят исключительно для победителей конкурсов из списка Российского совета олимпиад школьников за 10-11 классы.

При поступлении в магистратуру гражданам разрешат выбирать не более пяти программ в рамках одного образовательного учреждения. В ведомстве добавили, что контрактникам закрепят возможность оплаты учебы материнским капиталом с условием об обязательной предоплате первого семестра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно выбрать подготовительные курсы перед поступлением. Будущим абитуриентам советуют тщательно ознакомиться с требованиями приемной комиссии и подробнее узнать о том, как будут проводиться испытания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В России планируют обновить правила приема в вузы

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