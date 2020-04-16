В сети жестко раскритиковали интимные фото Кати Кищук
Экс-вокалистке SEREBRO даже посоветовали похудеть.
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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук выложила серию пикантных снимков на своей странице в Instagram. На фотографиях певица позирует в нижнем белье бежевого цвета. Пышные формы звезды на фото так и просятся наружу. Вот только не всем пользователям сети откровенная фотосессия артистки пришлась по душе.
Подписчики Кати Кищук жестко раскритиковали ее новую публикацию. Пользователи сети высказались сразу о нескольких недостатках откровенных снимков. Кому-то не понравилось нижнее белье артистки, кто-то обвинил ее в злоупотреблении ретушью, а кто-то и вовсе посоветовал сбросить лишний вес.
«У бабули белье одолжила?»
«Какой убогий фотошоп!»
«Такие огромные ноги!»
«Похудей! Не придется поднимать руки наверх, чтобы складок не было», — написали фолловеры.
Однако не все юзеры были настроены столь негативно. Многим фанатам Кати Кищук ее «горячая» фотосессия пришлась по вкусу. Они с удовольствием осыпали кумира комплиментами, восторгаясь ее аппетитными формами.
«Как можно быть настолько шикарной?!» — восхищенно поинтересовался один из поклонников.
Ранее 5-tv.ru писал, что пышная грудь Кати Кищук едва уместилась в откровенном топе.
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