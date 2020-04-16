Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук выложила серию пикантных снимков на своей странице в Instagram. На фотографиях певица позирует в нижнем белье бежевого цвета. Пышные формы звезды на фото так и просятся наружу. Вот только не всем пользователям сети откровенная фотосессия артистки пришлась по душе.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Подписчики Кати Кищук жестко раскритиковали ее новую публикацию. Пользователи сети высказались сразу о нескольких недостатках откровенных снимков. Кому-то не понравилось нижнее белье артистки, кто-то обвинил ее в злоупотреблении ретушью, а кто-то и вовсе посоветовал сбросить лишний вес.

«У бабули белье одолжила?»

«Какой убогий фотошоп!»

«Такие огромные ноги!»

«Похудей! Не придется поднимать руки наверх, чтобы складок не было», — написали фолловеры.

Однако не все юзеры были настроены столь негативно. Многим фанатам Кати Кищук ее «горячая» фотосессия пришлась по вкусу. Они с удовольствием осыпали кумира комплиментами, восторгаясь ее аппетитными формами.

«Как можно быть настолько шикарной?!» — восхищенно поинтересовался один из поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что пышная грудь Кати Кищук едва уместилась в откровенном топе.