На виртуальном паркете вальсировали сразу несколько десятков пар.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

Непростая ситуация с коронавирусом не помешала провести в Севастополе красочный танцевальный раут. Традиционный офицерский бал в городе русских моряков впервые решено было провести онлайн.

Севастополь один из самых «танцующих» городов России. На виртуальном балу, по традиции, офицерские пары и простые горожане. Организаторы адаптировали некоторые номера под домашние условия танцоров. Однако, дресс-код, даже в квартире, выдерживать обязательно — дамы и кавалеры строго в вечерних нарядах.

На виртуальном паркете вальсировали сразу несколько десятков пар. На светском рауте онлайн побывала и наш корреспондент Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты Коломенской филармонии устроили «балконный» концерт для жителей Подмосковья.

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