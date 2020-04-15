Артисты Коломенской филармонии устроили «балконный» концерт для жителей Подмосковья
Музыканты решили поддержать людей, которые находятся на самоизоляции.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Зрителями «балконного» концерта стали жители многоэтажки в Коломне. Представление устроили музыканты духового оркестра местной филармонии.
Артисты расположились на нескольких этажах и сыграли, чтобы поддержать врачей, которые спасают страну от COVID-19 и всех, кто соблюдает режим самоизоляции.
В репертуар музыканты включили известные композиции, например, мелодию из мультфильма «Бременские музыканты» и песню «День Победы».
Выступление вызвало сотни восторженных отзывов в социальных сетях. Не исключено, что подобные концерты на свежем воздухе музыканты филармонии дадут и в других районах города. А всех, кто находится на самоизоляции и умеет играть на музыкальных инструментах, артисты призвали не стесняться и тоже устраивать балконные концерты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ST рассказал о своих онлайн-концертах в режиме самоизоляции.
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