«Можешь просто кататься по полу от смеха»: принц Гарри о том, как проводит время в самоизоляции

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим сыном Арчи недавно переехали в Великобританию. Сейчас пара находится в режиме самоизоляции: они почти не выходят из дома и даже не видятся со своими родственниками. Однако Меган и Гарри не приостановили работу с благотворительными организациями и продолжают активно вести свой бизнес. Об этом сообщает Spletnik.ru.

В прошлые выходные принц Гарри во время общения по видеосвязи с родителями и опекунами, а также медсестрой и главой организации WellChild, которая обеспечивает уход за тяжелобольными детьми и молодыми людьми в Великобритании, рассказал, как проходят дни у него и Меган в самоизоляции.

По словам Гарри, у них появилось куча свободного времени.

«В этом есть много положительных моментов, например, возможность проводить время с семьей, так много времени, что вы даже начинаете себя чувствовать за это виноватым. Ты просто радуешься тому, что можешь кататься по полу от смеха», — поделился он.

Также принц добавил, что им с Меган достаточного одного ребенка. Видимо, малыш не дает супругам скучать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый проект Меган Маркл вызвал критику в сети.