Новый проект Меган Маркл вызвал критику в сети

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своего нового бренда, пишет британское издание The Telegraph. В рамках некоммерческой организации Archewell пара намерена заняться созданием собственных благотворительных и волонтерских служб, групп эмоциональной поддержки и мультимедийной образовательной империи. Через специальный сайт супруги хотят распространять учебные материалы в виде фильмов, подкастов и книг. Сассекские утверждают, что мечтают сделать нечто значимое.

«Мы хотели назвать наш бренд так, чтобы это название имело глубокий смысл. Слово «архэ» происходит от греческого слова «источник действия», — заявила герцогиня. По ее словам название также навеяно именем их сына — Арчи Маунтбеттен-Виндзор.

Как заметили пользователи сети, «архэ» на самом деле рассматривается как «изначальная материя», «первопричина и начало всего». Это выражение употребляется исключительно в философских трудах. Поэтому название бренда показалось многим не в меру претенциозным, пишет портал 7days.ru.

Кроме того, интернет-пользователи посчитали несвоевременным заботу о новом бренде в период распространения коронавируса. Маркл обвинили в том, что она способна думать только о своих интересах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл предложили съемки в Японии.