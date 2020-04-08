Новый проект Меган Маркл вызвал критику в сети
Бренд Сассекских посчитали несвоевременным и весьма претенциозным.
Фото: www.globallookpress.com /ALPR/AdMedia
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своего нового бренда, пишет британское издание The Telegraph. В рамках некоммерческой организации Archewell пара намерена заняться созданием собственных благотворительных и волонтерских служб, групп эмоциональной поддержки и мультимедийной образовательной империи. Через специальный сайт супруги хотят распространять учебные материалы в виде фильмов, подкастов и книг. Сассекские утверждают, что мечтают сделать нечто значимое.
«Мы хотели назвать наш бренд так, чтобы это название имело глубокий смысл. Слово «архэ» происходит от греческого слова «источник действия», — заявила герцогиня. По ее словам название также навеяно именем их сына — Арчи Маунтбеттен-Виндзор.
Как заметили пользователи сети, «архэ» на самом деле рассматривается как «изначальная материя», «первопричина и начало всего». Это выражение употребляется исключительно в философских трудах. Поэтому название бренда показалось многим не в меру претенциозным, пишет портал 7days.ru.
Кроме того, интернет-пользователи посчитали несвоевременным заботу о новом бренде в период распространения коронавируса. Маркл обвинили в том, что она способна думать только о своих интересах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл предложили съемки в Японии.
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