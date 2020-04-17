«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Модель выложила в своем Instagram условия конкурса.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Популярная модель Деми Роуз решила разыграть среди подписчиков пять тысяч долларов. Она выложила в своем Instagram откровенное фото, под которым сообщила условия конкурса. По словам девушки, таким образом она хочет помочь тем, кто остался без работы из-за пандемии.
«Я знаю, что люди борются с карантином и не могут работать, поэтому я хотела что-то с этим поделать и решила отдать моим удивительным фанатам 5000 долларов», — написала Роуз.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше необходимо отметить трех друзей в комментариях поста, подписаться на профиль партнера Деми и ждать результатов. Пять человек получат по тысяче долларов. Победителей модель сообщит 15,16,17,18 и 19 апреля.
Большинство подписчиков Роуз обратили внимание на само фото модели, а не на конкурс, который она решила провести.
«Идеальное тело»;
«Очень красивая»;
«Ты выглядишь, как ангел», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Роуз обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19.
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