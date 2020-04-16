Торги на Мосбирже вновь открылись ростом курса иностранных валюты

Российский рынок акций открылся повышением биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,73% а индекс РТС прибавил 1,34%. При этом очередной старт отметился ростом иностранных валют. За сутки доллар подорожал почти на рубль и достиг цены 74,6 рубля. Аналогичная ситуация с евро, который добрался до отметки 81,2 рубля.

После укрепления российской валюты, которое проходило в течение предыдущей недели, наступил период снижения курса рубля. Решение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи положительно сказалось на динамике нацвалюты. Однако, по данным экспертов, на рынке по-прежнему наблюдается переизбыток сырья, что плохо сказывается для цен на энергоресурсы.

Кроме того, вечером накануне мировые цены не нефть усилили падение после публикации данных американского Минэнерго, которые указали на рост запасов «черного золота» в США по итогам 12-й недели подряд. Пагубно влияет на стоимость рубля пандемия коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что доллар и евро растут к рублю на открытии биржевых торгов.